Aprile 2024: fatturato del commercio al dettaglio in crescita

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Cresciuto il fatturato del settore del commercio al dettaglio nello scorso mese di aprile.

Tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli festivi, rispetto allo stesso periodo del 2023 nel mese scorso il giro d’affari è cresciuto in nominalmente del 2,3% (+2,7% in termini reali).

Se confrontato con quanto registrato nel mese di marzo, si evince dai dati provvisori pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), l’aumento è stato dello 0,5%.

L’ambito in cui si è registrato il maggiore aumento è quello del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (+2,7% in termini nominali, +1,7% in termini reali), mentre quello non alimentare è cresciuto del 2,6% in termini nominali (in termini reali: +4,0%) rispetto al mese di aprile dell’anno scorso.

Se rapportati a marzo dell’anno corrente, questi due rami del commercio al dettaglio hanno segnato, rispettivamente, una regressione dello 0,4% (-1,0% in termini reali) e una crescita dell’1,8% (sia in termini nominali sia reali).