Foto della settimana

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A causa del livello storicamente basso del lago di Zurigo quest’estate, il molo del porto di Meilen rischiava di muoversi eccessivamente e di sprofondare. Per questo motivo le autorità hanno dovuto spostarlo leggermente con una gru.
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