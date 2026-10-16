Foto del giorno
Sembra un manto nevoso, ma questa foto ritrae il Lago Bianco sul Passo della Bernina. Chi vuole ammirare questo spettacolo da vicino deve alzarsi presto: la foto è stata scattata alle prime luci dell’alba.
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