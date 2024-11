Arcivescovo Canterbury a rischio dimissioni per scandalo abusi

Keystone-SDA

L'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, primate della Chiesa d'Inghilterra, rischia di doversi dimettere a fronte delle forti pressioni per non aver fermato gli abusi sessuali e psicologici nei confronti di minorenni imputati all'avvocato John Smyth, morto nel 2018.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come si legge sul Guardian, un recente rapporto indipendente ha rivelato l’attività condotta dal molestatore seriale strettamente legato alla chiesa anglicana: 130 ragazzi sono stati presi di mira nel corso di campi cristiani per giovani tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 nel Regno Unito e successivamente in Zimbabwe e Sudafrica, dove il potente legale si era trasferito.

In particolare è emersa un’azione di insabbiamento condotta dai vertici religiosi ed è finito sotto accusa lo stesso Welby, che era a conoscenza degli abusi sin dal 2013. I membri dell’organo che guida la Chiesa d’Inghilterra, il sinodo generale, hanno lanciato una petizione, firmata da oltre 1500 persone: si chiede al primate di farsi da parte, “dato il suo ruolo nel permettere che gli abusi continuassero”. Lambeth Palace, sede dell’arcivescovo, ha dichiarato in una nota che Welby si è “scusato profondamente sia per i suoi fallimenti che per le sue omissioni” ma “non intende dimettersi”.