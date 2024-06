Associazione impiegati di banca, Natalia Ferrara lascia direzione

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La ticinese Natalia Ferrara lascia la direzione dell’Associazione Svizzera degli impiegati di banca (ASIB).

Da settembre l’avvocata abbandonerà la funzione operativa, ma rimarrà membro del comitato nazionale e si occuperà in particolare del settore del partenariato sociale.

Riunita in assemblea venerdì a Zurigo l’assemblea dei delegati ha anche discusso della propria strategia per il futuro e ha approvato alcune modifiche statutarie per snellire i processi e facilitare l’attività a favore dei propri soci, si legge in un comunicato odierno. I presenti hanno pure eletto per un secondo mandato di quattro anni il presidente in carica Michael von Felten.

Il comunicato dell’ASIB non menziona successori per Ferrara. Stando al Corriere del Ticino la donna politica liberale-radicale sarà sostituita da un “business manager”, una figura più amministrativa.