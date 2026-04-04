Attacco russo a Nikopol, 5 morti e 19 feriti

Keystone-SDA

Almeno cinque persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite stamane in un attacco russo con droni su un mercato di Nikopol, nella regione ucraina del Dnipropetrovsk: lo hanno riferito le autorità locali.

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(Keystone-ATS) “Cinque persone sono state uccise – tre donne e due uomini – e 19 sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 14 anni ora in condizioni critiche,” ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.