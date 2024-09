Austria, ultradestra del Fpö ottiene il 28,8%, Popolari al 26,3%

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I risultati delle elezioni in Austra hanno rivelato un panorama politico in trasformazione, con il Partito di estrema destra che si è affermato come il vincitore principale, ottenendo il 28,8% dei voti.

Il Partito Popolare (Ovp) del cancelliere Karl Nehammer, attualmente al governo, ha raggiunto solo il 26,3%, mentre il Partito Socialista Austriaco (Spo) si è fermato al 21,1%. Il Partito Liberale dei Neos ha ottenuto il 9,2%, e i Verdi, guidati da Werner Kogler, hanno chiuso con l’8,3%.Le consultazioni hanno registrato un’affluenza del 78%, con circa 6,3 milioni di aventi diritto che si sono recati alle urne.

Fondato negli anni Cinquanta da ex ufficiali nazisti, il Freiheitliche Partei Österreichs (Fpö) ha vissuto diverse stagioni – negli anni ’80 fu persino alleato dei Socialdemocratici, quando visse una fase moderata – ma dalla segreteria di Jörg Haider in poi milita su posizioni nettamente nazionaliste ed anti-UE, tanto che a Bruxelles si teme l’ennesima spallata destabilizzante.

Non a caso la campagna elettorale è stata dominata dalla richiesta di misure draconiane contro la migrazione, compresa la richiesta di rimpatri forzati. I sondaggi degli ultimi giorni avevano visto l’Fpö intorno al 27%, seguita dai Popolari dell’Österreichische Volkspartei (Övp) al 25%. La Sozialdemokratische Partei Österreichs (Spö) figurava invece terza con il 21% delle preferenze.