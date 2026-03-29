Auto investe pedoni in Inghilterra, arrestato il conducente

Keystone-SDA

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto, ha investito diversi pedoni ieri sera nella cittadina britannica di Derby, 60 km a nord di Birmingham.

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(Keystone-ATS) Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell’incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent’anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 ora locale (le 22.30 in Svizzera) nel centro città. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni, precisando che le indagini sono in una fase “preliminare”. Non è al momento noto se si sia trattato di un atto deliberato o meno.