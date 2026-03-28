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Bank of America pagherà 72,5 mio per risolvere class action Epstein

Keystone-SDA

Bank of America pagherà 72,5 milioni di dollari per risolvere una class action che accusa la banca di aver agevolato un giro di traffico sessuale orchestrato da Jeffrey Epstein. Lo ha dichiarato un portavoce.

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(Keystone-ATS) I documenti del tribunale hanno confermato l’accordo e Bank of America ha dichiarato che, pur continuando a negare di aver sostenuto i crimini di Epstein, “questa risoluzione ci permette di lasciarci alle spalle questa vicenda e offre un’ulteriore conclusione per i querelanti”.

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