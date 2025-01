BE: ragazza di 12 anni ferita da fuochi d’artificio a Huttwil

Keystone-SDA

Una 12enne è stata ferita da un fuoco d'artificio il primo giorno dell'anno a Huttwil, nel canton Berna. Secondo le informazioni finora disponibili, il mortaretto è esploso nella sua mano. La ragazza è stata trasportata all'ospedale in elicottero.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto il giorno di Capodanno poco prima delle 16.00 in un parcheggio di Huttwil, ha indicato oggi la polizia cantonale bernese. Secondo i primi accertamenti, la ragazza ha trovato un fuoco d’artificio nel parcheggio e lo ha fatto esplodere da sola, ferendosi a una mano. Prima dell’arrivo dei soccorritori, la 12enne è stata assistita da terzi. Un’inchiesta è stata aperta per chiarire le cause esatte dell’esplosione.