The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

Berna proroga esenzione dazi doganali per mais da foraggio

Keystone-SDA

A causa della persistente siccità, la Confederazione proroga fino al prossimo 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. La misura era stata introdotta il 15 agosto per facilitare le importazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione è motivata dalla siccità eccezionale degli ultimi mesi, che ha comportato una diminuzione dei raccolti di foraggio, indica oggi in una nota il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Dopo una primavera favorevole, la siccità estiva ha provocato un calo della produzione di fieno e delle rese del mais nella maggior parte delle regioni. Le scarse precipitazioni nei mesi di agosto e settembre hanno migliorato solo di poco la situazione.

Inizialmente prevista sino alla fine di ottobre, questa misura riguarda il granturco il cui tenore di sostanza secca non supera il 60%. L’esenzione è prorogata su richiesta dell’Unione svizzera dei contadini (USC) a causa di difficoltà logistiche nei trasporti transfrontalieri.

Dal 1° ottobre, saranno inoltre ridotti i prelievi doganali per alcuni prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire i foraggi grezzi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR