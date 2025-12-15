Beyond Gravity dimezza vertice aziendale e taglia posti di lavoro

Keystone-SDA

Beyond Gravity, società svizzera attiva nel settore spaziale controllata da Ruag, riduce il proprio organico e ristruttura la direzione.

(Keystone-ATS) La riorganizzazione, effettiva dal primo gennaio 2026, vedrà la fusione delle divisioni satelliti e lanciatori, come pure il ridimensionamento del consiglio di direzione, che passa da sei a tre membri, ha indicato oggi l’azienda.

La società ha annunciato anche il taglio di “singole posizioni” (così ha precisato all’agenzia Awp), in particolare nell’area dei servizi, un intervento che sarà attuato gradualmente attraverso la fluttuazione naturale del personale e la mancata sostituzione di dipendenti partenti.

L’impresa, che per volontà del parlamento rimane di proprietà statale, punta a una struttura più efficiente e alla ricerca di sinergie dopo la cessione delle attività non legate allo spazio. Con sede a Zurigo, Beyond Gravity conta circa 1800 dipendenti e nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 359 milioni di franchi.