Bilancia dei pagamenti, surplus in calo nel 2025

Keystone-SDA

Saldo della bilancia dei pagamenti in calo per l'economia svizzera: nel 2025 l'avanzo di conto corrente è stato di 62 miliardi di franchi, 15 miliardi in meno dell'anno precedente.

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(Keystone-ATS) Ancora più marcata è stata la contrazione del solo quarto trimestre: il surplus si è limitato a 7 miliardi, in flessione di 17 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 2024, emerge dalle cifre pubblicate oggi dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Come per tutto il 2025, la diminuzione è riconducibile all’interscambio di merci, in particolare quelli di oro: l’aumento delle uscite ha superato quello delle entrate.

Nel 2025 la posizione patrimoniale netta sull’estero è scesa di 66 miliardi in confronto all’anno precedente, attestandosi a 966 miliardi di franchi. Mentre la consistenza delle attività ha pressoché ristagnato (+5 miliardi a 5341 miliardi), quella delle passività ha registrato una netta progressione (+71 miliardi a 4375 miliardi).

La bilancia dei pagamenti registra tutte le entrate e le uscite di un’economia con l’estero, includendo non solo il commercio di beni ma anche quello dei servizi (per esempio il turismo), nonché i redditi da lavoro e da capitale. La struttura e l’evoluzione della bilancia dei pagamenti forniscono importanti indicazioni sui rapporti economici di un paese con le nazioni oltre i suoi confini. Concretamente un’eccedenza elevata è considerata un segno di forza dell’economia.