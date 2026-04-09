BNS e Museo di storia inaugurano Moneyverse

Keystone-SDA

Un centro per i visitatori per gettare uno sguardo sulle attività della Banca nazionale svizzera (BNS). È questo Moneyverse, realizzato in collaborazione col Museo di Storia di Berna presso il Kaiserhaus, nella città federale.

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(Keystone-ATS) Moneyverse – che offre contenuti in italiano, francese, tedesco e inglese – apre i battenti domani e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 17:00, è stato spiegato oggi ai media in occasione della conferenza stampa di presentazione.

“Percepiamo nella popolazione un forte bisogno di un’offerta di questo tipo”, ha detto Martin Schlegel, presidente della BNS, che ha presentato la novità assieme a Thomas Pauli-Gabi, direttore del Museo di Storia.

Uno degli scopi è quello di sviluppare le conoscenze economiche generali della popolazione. Ad assumersi la gestione operativa del progetto sarà il Museo di Storia di Berna.

Moneyverse è parte integrante del Kaiserhaus, che riapre proprio domani al termine di una ristrutturazione pluriennale e combina servizi di ristorazione contemporanea, attività commerciali locali ed esperienze culturali sotto un unico tetto nel centro della città, all’indirizzo Marktgasse 37.

https://www.moneyverse.ch/it