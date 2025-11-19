Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'526,99 punti, in progressione dello 0,36% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -1,07% a 46’091,74 punti, Nasdaq -1,21% a 22’432,85 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,34% a 48’537,70 punti).

Dopo quattro sedute negativa il mercato cerca il rimbalzo, in un contesto in cui domina comunque l’incertezza, in particolare sulla tenuta della congiuntura americana e sui prossimi passi della Federal Reserve.

Gli operatori trattengono inoltre il fiato nell’attesa di conoscere, in serata, i risultati trimestrali di Nvidia, il colosso dei semiconduttori che è la prima società al mondo per capitalizzazione di mercato. Le aspettative sono come sempre elevate e secondo gli esperti sussiste un rischio di sorprese negative, cosa che ha il potenziale per innescare una correzione generale dei corsi, tanto più che non mancano i timori riguardo al possibile scoppio di una bolla legata all’intelligenza artificiale.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Nestlé (+0,06%), dopo che un tribunale francese ha respinto la richiesta di un’organizzazione di consumatori di vietare temporaneamente la commercializzazione di Perrier come acqua minerale naturale. Roche (+0,85%) è favorita dal via libera nell’Ue alla somministrazione sottocutanea del farmaco antitumorale Lunsumio. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Acon (+0,50%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,38%).

Nel mercato allargato Dätwyler (dato non ancora disponibile) tiene la sua giornata degli investitori. Sonova (+0,68%) beneficia di una raccomandazione di Royal Bank of Canada.