Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’776,04 punti, in flessione dello 0,15% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -1,06% a 38’441,54 punti, Nasdaq -0,58% a 16’920,58 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,30% a 38’054,13 punti).

In assenza di notizie aziendali eclatanti gli investitori si concentreranno oggi su diversi dati congiunturali americani che saranno diffusi nel pomeriggio. Domani giungeranno poi le molto attese prime indicazioni circa l’andamento dei prezzi sia negli Usa che nell’Eurozona.

In primo piano rimane la politica monetaria. Sempre più esperti esprimono l’opinione che la Federal Reserve lascerà i tassi di interesse invariati più a lungo di quanto previsto in precedenza, a causa di un’inflazione che si sta mostrando ostinata. Per di più alcuni membri dell’istituto non hanno escluso nemmeno un rialzo del costo del denaro.

A livello di singoli titoli l’attenzione è puntata su UBS (-0,21%), che ha reso noti importanti cambiamenti nella direzione, e su Novartis (+1,20%), che beneficia di una raccomandazione di Goldman Sachs. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,02%), mentre il meno convincente appare Roche (-1,00%). Nel mercato allargato spicca l’arretramento di Clariant (-4,63%), che da oggi è scambiata senza la cedola per il dividendo.