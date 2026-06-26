Studio svizzero: cinque trucchi per soffrire meno le ondate di caldo

L'attuale ondata di caldo in Svizzera sta facendo registrare temperature da primato per il mese di giugno, come gli oltre 37 gradi a Daillens, 23 giugno 2026. Keystone / Laurent Gillieron

Anche senza aria condizionata, è possibile abbassare la temperatura percepita all’interno di un’abitazione. La Scuola universitaria professionale di Lucerna ha condotto uno studio sul tema in una struttura che ospita persone molto anziane.

Condividi

6 minuti

La ricercatrice in design e architetta d’interni Ute Ziegler ha co-diretto lo studio tra il 2022 e il 2026. In base alle sue conclusioni, propone cinque consigli, pratici quanto poco noti, che possono aiutare a ridurre lo stress termico nella vita quotidiana, senza ricorrere all’aria condizionata. Si tratta di raccomandazioni che possono completare quelle dell’Ufficio federale della sanità, come evitare sforzi fisici e bere molto (vedi riquadro).

1. Il potere degli odori: mentolo, menta, limone o rosmarino

Gli odori svolgono un ruolo sorprendentemente importante per il comfort termico. Nell’ambito dello studio, diversi profumi, come mentolo, menta, limone e rosmarino, sono stati diffusi negli ambienti tramite diffusori professionali.

I risultati mostrano che queste fragranze influenzano quello che il gruppo di ricerca definisce comfort termico. Per esempio, il mentolo attiverebbe i recettori del freddo presenti sulla pelle, creando una sensazione artificiale di freschezza. Si percepisce così un effetto rinfrescante, senza che la temperatura reale cambi.

Contenuto esterno

Ute Ziegler utilizza personalmente il rosmarino e vorrebbe ora testare una miscela di limone e mentolo per ottenere un effetto rinfrescante ancora più marcato.

2. Lenzuola in raso di cotone per notti più piacevoli

La scelta delle lenzuola può fare la differenza. Un completo in raso di cotone molto liscio, preferibilmente nei toni blu-verdi, si è rivelato particolarmente efficace. Questo tessuto liscio disperderebbe meglio il calore rispetto a materiali più spessi come la flanella.

Secondo Ute Ziegler, la combinazione di biancheria da letto liscia e profumi è stata uno dei grandi successi dello studio e ha contribuito in modo significativo al benessere delle persone coinvolte.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Come mantenere le città fresche durante le ondate di caldo Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2023 il caldo estremo ha causato oltre 47’000 decessi in Europa. Un esperto di clima urbano spiega come contrastare le isole di calore in città. Di più Come mantenere le città fresche durante le ondate di caldo

3. Suoni rinfrescanti

Anche i suoni e le atmosfere sonore avrebbero un influsso sulla termoregolazione. Questo effetto non è fisico, ma si basa su meccanismi psicologici e neuronali.

Il nostro cervello combina continuamente informazioni provenienti da diversi sensi. Alcuni suoni possono quindi suscitare aspettative ed emozioni che modificano la percezione della temperatura. Rumori d’acqua o suoni della natura, per esempio, possono aumentare la tolleranza al caldo.

La “biblioteca del raffrescamento” della Scuola universitaria professionale di Lucerna Il progetto di ricerca “Cool Down” della Scuola universitaria professionale di Lucerna ha testato diversi metodi per rendere il caldo estivo più sopportabile per le persone residenti in una casa di riposo nel canton Lucerna. L’insieme dei risultati è raccolto in una “biblioteca del raffrescamentoCollegamento esterno” (“Cooldown Toolbox”), che presenta dieci metodi per affrontare meglio le alte temperature. Questo strumento è destinato principalmente alle persone anziane e alle case di riposo, ma propone consigli applicabili anche a casa. Poiché ogni persona percepisce il caldo in modo diverso, è importante adattare le misure in modo individuale, osserva il gruppo di ricerca. Che d’altronde sottolinea le difficoltà metodologiche legate allo studio, che richiedono di approfondire i risultati con nuove ricerche.

4. Puntare sul blu e sul turchese

Numerosi studi hanno dimostrato l’influenza dei colori sulla psicologia umana e sul benessere. Applicando queste conoscenze all’arredamento degli interni, sarebbe quindi possibile creare un’atmosfera percepita come più fresca.

La percezione del calore potrebbe essere influenzata dal colore delle pareti o dall’illuminazione. Sotto una luce tendente al blu o al bianco freddo, le persone che hanno partecipato allo studio della Scuola universitaria professionale di Lucerna percepivano la temperatura ambiente come significativamente più bassa, rispetto a quando erano esposti a una luce bianca calda.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Lusso superfluo o necessità climatica? Cinque domande sull’aria condizionata in Svizzera e nel mondo Questo contenuto è stato pubblicato al L’aria condizionata ci aiuta ad affrontare ondate di caldo sempre più intense e frequenti. Il boom dei climatizzatori ha però un impatto sul clima e sul consumo di elettricità. Di più Lusso superfluo o necessità climatica? Cinque domande sull’aria condizionata in Svizzera e nel mondo

5. Una ventilazione intelligente: rinfrescare di notte e creare correnti d’aria

Attenuare la percezione del caldo è utile, ma non basta. È anche assolutamente necessario impedire all’aria calda di entrare negli edifici e raffrescare gli spazi interni quando la temperatura diminuisce, soprattutto di notte.

A questo proposito, adottare una strategia di ventilazione efficace è fondamentale, sottolinea Ute Ziegler. La ricercatrice raccomanda di sfruttare il fresco notturno. Aprire finestre su lati opposti dell’abitazione crea una ventilazione trasversale che garantisce un rapido ricambio dell’aria.

Tuttavia, di primo mattino, idealmente verso le sette, è opportuno chiudere tutte le finestre e abbassare le tapparelle o chiudere le imposte, per evitare che il caldo della giornata entri nei locali e si accumuli all’interno dell’appartamento.

Cosa (non) fare quando fa caldo? I consigli delle autorità sanitarie Le giornate molto calde possono avere effetti negativi sulla salute. Più vulnerabili sono persone anziane, quante siano affette da malattie croniche, i bambini piccoli, i neonati e le donne in gravidanza. L’Ufficio federale della sanità pubblica formula tre regole d’oro per i periodi di caldo: – Evitare gli sforzi fisici – Proteggersi dal caldo e rinfrescare il corpo – Bere abbondantemente, mangiare leggero, adattare il dosaggio dei farmaci

Tradotto dal francese, verificato da lj

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative