Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,61%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude anche la seconda seduta settimanale in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'111,16 punti, in progressione dello 0,61% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo un inizio titubante il mercato ha ritrovato pian piano una certa fiducia, in particolare una volta noto l’orientamento di Wall Street, piazza che ieri era chiusa per festività. Dappertutto il tema del momento rimane l’impatto che avranno le politiche del nuovo presidente americano Donald Trump: se metterà in pratica quanto promesso le ripercussioni per l’economia planetaria saranno infatti importanti.

L’incertezza rimane comunque elevata anche per le imprese svizzere: non è chiaro quanto saranno in effetti toccate dagli annunciati dazi. Molti gruppi elvetici godono peraltro di una forte presenza negli Usa e sperano quindi di essere meno interessati dall’aumento delle tariffe doganali.

A livello di singoli titoli si è ancora una volta messa in luce Richemont (+1,19% a 166,00 franchi), protagonista di un inizio 2025 da incorniciare grazie agli ultimi dati sui ricavi. In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+1,29% a 51,64 franchi), Geberit (-0,20% a 505,40 franchi), Holcim (+0,92% a 88,22 franchi), Kühne+Nagel (+0,03% a 206,75 franchi) e Sika (-0,09% a 227,00 franchi).

In ambito finanziario Partners Group (+1,12% a 1350,00 franchi) è stata preferita a UBS (-0,66% a 31,54 franchi): da Davos Sergio Ermotti, Ceo della maggiore banca elvetica, ha detto di non aspettarsi un calo dei tassi d’interesse così veloce come generalmente ritenuto. Nel segmento assicurativo Swiss Re (+0,18% a 135,85 franchi) si è mostrata un po’ meno tonica di Swiss Life (+0,50% a 725,40 franchi) e Zurich (+0,41% a 532,60 franchi).

Tutti con il segno più hanno chiuso i pesi massimi difensivi Novartis (+0,15% a 89,36 franchi), Roche (+1,24% a 270,20 franchi), e Nestlé (+0,38% a 74,74 franchi).

Nel mercato allargato in primo piano figuravano Komax (+19,72% a 136,00 franchi), Also (+6,33% a 243,50 franchi) e DocMorris (-4,18% a 20,62 franchi), che hanno informato sull’andamento degli affari. Per finire, l’impresa biotecnologica renana Bioversys ha annunciato oggi l’intenzione di entrare in borsa nel corso del corrente primo trimestre.