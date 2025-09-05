The Swiss voice in the world since 1935

Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Keystone-SDA

Tra due settimane le azioni Sonova non faranno più parte dello Swiss Market Index (SMI).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uscita del produttore di apparecchi acustici, decisa da SIX, farà tornare l’indice principale della borsa svizzera a 20 componenti. Amrize, spin-off statunitense di Holcim quotato a fine giugno, resta invece nello SMI.

Adeguamenti previsti anche per lo Swiss Leader Index (SLI): entrerà Galderma, specialista della cura della pelle, mentre usciranno Adecco e SIG. Lo SLI tornerà così a 30 titoli. Gli indici saranno adeguati venerdì 19 settembre dopo la chiusura delle contrattazioni, con effetto da lunedì 22 settembre, precisa SIX in una nota.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR