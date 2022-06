Oggi in Svizzera

Keystone / Anthony Anex

La Danimarca non potrà inviare in Ucraina i suoi veicoli corazzati per il trasporto di truppe Piranha III, progettati dall'azienda svizzera Mowag.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha bocciato una richiesta in tal senso pervenuta da Copenaghen, appoggiandosi al concetto di neutralità e alla leggislazione in vigore sul materiale bellico.

Secondo quanto riportato mercoledì dalla trasmissione "Rundschau" della radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF, i danesi volevano trasferire in Ucraina 20 Piranha per scopi di difesa nel quadro dell'invasione russa. Tuttavia, la legge elvetica sul materiale bellico implica generalmente una dichiarazione di non riesportazione per gli Stati con cui si chiude una vendita.

Due domande in questo senso provenienti dalla Germania sono già state respinte in aprile per gli stessi motivi. Una riguardava le munizioni svizzere da 35 millimetri per i carri armati antiaerei Gepard e l’altra per non specificate munizioni da 12,7 millimetri.