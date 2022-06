Société Suisse de Bordeaux

La Società svizzera di Bordeaux, il cui scopo iniziale era “soccorrere lo svizzero indigente" celebra quest'anno i 200 anni d'esistenza. SWI Swissinfo.ch ha incontrato il suo presidente Jean-Michel Begey, che ha scavato negli archivi dell'organizzazione.

La presenza elvetica a Bordeaux ha una lunga storia. Nel 1822, una cinquantina di persone originarie della Svizzera creano la Società svizzera di beneficenza (Societé suisse de bienfaisance) a Bordeaux, in Francia, per sostenere i compatrioti in cerca di una vita migliore. Oggi, le attività di questa società sono soprattutto ricreative, ma l'associazione riunisce ancora circa 120 famiglie.

Gli archivi rivelano che la situazione delle cittadine e dei cittadini elvetici nel XIX secolo era molto diversa da quella attuale: all’epoca in Svizzera c’era una grande povertà e molte persone si recavano in Francia per lavorare, per sostituire i cittadini francesi mobilitati nella Prima Guerra Mondiale. In molti casi queste persone erano mal pagate, mal alloggiate e malnutrite.

Con il passare degli anni la situazione è migliorata e oggi la Società svizzera Bordeaux (nata dalla fusione del Club svizzero di Bordeaux e della Maison Suisse) organizza eventi, sostiene progetti e continua a fare donazioni per le persone in difficoltà.