Oggi in Svizzera

le opinioni, si sa, sono molteplici, soprattutto quando si parla di diritti civili ed etica. Ma indipendentemente da come la pensiate possiamo dire che oggi nella Confederazione, soprattutto per alcune minoranze, è un gran giorno.

Il primo luglio sono infatti entrate in vigore le norme sul "matrimonio per tutti", che estendono alle coppie omosessuali che celebrano la loro unione gli stessi diritti (e doveri) previsti per le nozze cosiddette tradizionali.

"È una pietra miliare per la parità", hanno detto i rappresentanti della comunità arcobaleno che ha previsto manifestazioni in diverse località della Svizzera, ma la lunga battaglia per i diritti, hanno continuato, non è ancora conclusa.

© Keystone / Gaetan Bally Le notevoli difficoltà che attualmente ha la Svizzera nei suoi rapporti con l'Unione Europea sono emerse in tutta evidenza nella visita di giovedì pomeriggio della caponegoziatrice elvetica Livia Leu a Bruxelles. Scopo della trasferta, la terza della segretaria di Stato, era la firma dell'accordo sul cosiddetto miliardo di coesione - il contributo elvetico volontario all'integrazione dei paesi dell'Est Europa – che fonti della Commissione UE hanno subito indicato come indispensabile per la partecipazione della Confederazione al Mercato unico. Durante l'incontro durato circa tre ore Juraj Nociar, il capogabinetto del vicepresidente Maros Sefcovic, ha sostanzialmente ribadito l'intenzione di ripartire dall'Accordo istituzionale (che Berna ha rifiutato di firmare un anno fa) che aveva lo scopo di rendere organiche e dinamiche le relazioni tra Svizzera e UE. I due diplomatici si sono accordati solo su una riunione di delegazioni tecniche che si terrà entro la fine dell'estate sulla libera circolazione e la tutela dei salari, ma di un vertice tra il ministro degli Esteri Ignazio Cassis e Maros Sefcovis, che avrebbe dovuto celebrarsi in maggio, dalle parti di Bruxelles non si vuol sentire parlare. L'articolo di Le Temps Link esterno sulla trasferta di Livia Leu a Bruxelles (in francese e per abbonati).

Keystone / Georgios Kefalas Nelle ultime settimane - ve ne avevamo accennato ieri - si sta assistendo in Svizzera a un'impennata dei contagi di Covid-19, analogamente a quanto sta avvenendo nei paesi vicini. Finora le autorità sanitarie erano molto prudenti riguardo all'ipotesi di una quarta somministrazione - più precisamente di un secondo richiamo – del vaccino alle persone che non presentano particolari deficit di tipo immunitario o hanno fragilità di altro tipo. A muovere le acque è stata però, in un'intervista pubblicata dalla Basler Zeitung, il presidente dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelberger secondo il quale va raccomandato al più presto il secondo booster poiché la protezione contro il virus diminuisce sensibilmente con il trascorrere dei mesi. "Il Covid-19 è una malattia contagiosa che può essere molto pericolosa per alcune persone" e per questo motivo è importante che possa venire offerta rapidamente alla popolazione, ha indicato il politico basilese. La seconda dose di richiamo non è stata finora né approvata ufficialmente da Swissmedic, l'autorità di regolamentazione degli agenti terapeutici, né raccomandata dalla Commissione federale per le vaccinazioni per il pubblico in generale e per questo motivo è al momento a carico dei pazienti (il suo costo si aggira attorno ai 60 franchi). La notizia riportata da tio.ch Link esterno .

© Keystone / Jean-christophe Bott È iniziato il conto alla rovescia per il vertice internazionale sull'Ucraina che si terrà all'inizio della prossima settimana (4-5 luglio) a Lugano. Mentre gli scontri armati tra gli eserciti di Mosca e Kiev proseguono senza sosta, in riva al Ceresio si cercherà di delineare e coordinare gli interventi per la futura ricostruzione del paese. Le cronache riferiscono di città, anche in quelle abbandonate dall'armata russa, devastate da bombardamenti aerei, missili e pezzi d’artiglieria mentre oltre cinque milioni di ucraini e ucraine sono stati costretti a fuggire dalle bombe. Ai lavori dell'Ukraine Recovery Conference (UCR2022) parteciperanno rappresentanti di 41 Paesi e 19 organizzazioni (tra cui esponenti di Banca mondiale e Onu) che discuteranno non tanto di donazioni internazionali ma di riforme di governo, separazione dei poteri e lotta alla corruzione. Proprio su quest'ultimo aspetto, oggetto di molti interrogativi viste le pessime valutazioni ricevute dall'Ucraina nelle varie classifiche internazionali sulla corruzioneLink esterno, a Lugano verrà posta un'attenzione particolare alla supervisione degli aiuti destinati a Kiev. In proposito il ministro degli Esteri Ignazio Cassis ha sottolineato che uno dei principi chiave della conferenza riguarda proprio la "totale trasparenza e sorveglianza dei flussi di denaro". Il servizio di presentazione dell'URC 2022 pubblicato da swissinfo.ch.

