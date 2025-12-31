Calcio: paura per Roberto Carlos dopo un infarto, è fuori pericolo

Attimi di paura per Roberto Carlos da Silva. L'ex difensore della nazionale brasiliana - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica ad una gamba ha rivelato un problema cardiaco, scrive As.

(Keystone-ATS) Secondo il quotidiano spagnolo, un coagulo di sangue avrebbe causato un principio d’infarto mentre si trovava in vacanza.

Il 52enne ha subito un’operazione per l’inserimento di un catetere ed è sotto osservazione, ma fuori pericolo. Ad As Roberto Carlos ha fatto arrivare un messaggio per tranquillizzare tutti: “Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione” e vi rimarrà per almeno 48 ore.