Canada entra a far parte dell’Eurovision Song Contest 2027

Keystone-SDA

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Il Canada entra a far parte dei Paesi in gara all'Eurovision Song Contest (ESC), nel 2027 in Bulgaria. A dare l'annuncio sono l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e il suo nuovo membro, CBC/Radio-Canada, l'emittente pubblica nazionale canadese.

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(Keystone-ATS) Il Canada è il primo nuovo Paese a entrare nell’ESC dopo l’Australia nel 2015 e gareggerà nelle semifinali. CBC/Radio-Canada svelerà i dettagli su come verrà selezionato il brano canadese nel corso dell’anno.

L’interesse e l’entusiasmo dei canadesi per l’Eurovision sono elevati. Per la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, tenutasi a maggio, il Canada si è classificato tra i primi 3 Paesi nella votazione “Resto del Mondo”. I canadesi sono stati anche tra i maggiori acquirenti di biglietti fuori dall’Europa, con molti che si sono recati a Vienna per assistere alle semifinali e alla finale.

La notizia fa seguito all’annuncio della scorsa settimana relativo all’adesione di CBC/Radio-Canada come membro a pieno titolo dell’EBU, aprendo così la strada alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, a partire dalla 71esima edizione.

Marie-Philippe Bouchard, Presidente e CEO di CBC/Radio-Canada, ha dichiarato: “In questo Canada Day, mentre celebriamo con i canadesi in tutto il Paese e nel mondo la ricchezza e la diversità della cultura canadese, siamo entusiasti di confermare che porteremo il più grande evento musicale dal vivo al mondo direttamente in Canada. La nostra partecipazione all’Eurovision Song Contest, che inizierà il prossimo anno in Bulgaria, permetterà ai talenti canadesi di esibirsi su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi al mondo. Permetterà inoltre ai fan canadesi di continuare a seguire e votare all’Eurovision, come hanno fatto per anni, con l’ulteriore emozione di vedere il proprio Paese rappresentato sul palco dell’Eurovision”.

Martin Green CBE, direttore dell’ESC presso l’EBU, ha aggiunto: “Siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto a CBC/Radio-Canada nella famiglia dell’Eurovision Song Contest: un’ulteriore conferma che, pur essendo nato in Europa, il Contest continua ad accogliere il mondo intero. Il Canada ha un legame orgoglioso e memorabile con il Contest, con artisti canadesi, non ultima la vincitrice del 1988 Céline Dion (che gareggiò per la Svizzera, interpretando una canzone scritta da Nella Martinetti ndr.), che si sono esibiti sul nostro palco molte volte, lasciando un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo. Ora che CBC/Radio-Canada può partecipare al Contest come membro a pieno titolo dell’EBU, non vediamo l’ora di vedere il Canada portare la propria voce, creatività ed energia sul palco dell’Eurovision Song Contest in Bulgaria nel 2027”.