Cina, ‘avanti con fermezza sulla riunificazione di Taiwan’

Keystone-SDA

La Cina porterà "avanti con fermezza" la spinta per la riunificazione con Taiwan, opponendosi" alle interferenze esterne" e impegnandosi a lavorare con la gente dell'isola per realizzare il ringiovanimento della nazione cinese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Faremo avanzare con decisione la causa della riunificazione della Cina e lavoreremo con i nostri connazionali cinesi a Taiwan per realizzare la gloriosa causa del ringiovanimento della nazione cinese”, ha detto il premier Li Qiang nella sua relazione di apertura della seduta annuale del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese.

“Implementeremo la politica generale del Partito comunista per la nuova era sulla risoluzione della questione di Taiwan. Resteremo fedeli al principio della ‘Unica Cina’ e al Consenso del 1992 e ci opporremo in modo risoluto alle attività separatiste volte all’indipendenza di Taiwan e alle interferenze esterne, in modo da promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto”, ha aggiunto Li, strappando l’applauso dei delegati.

A tal proposito, “sosterremo con fermezza la causa della riunificazione della Cina e lavoreremo con i nostri connazionali cinesi di Taiwan per realizzare la gloriosa causa del ringiovanimento della nazione cinese”, ha concluso il premier, in linea con il proposito del presidente Xi Jinping di non voler lasciare la risoluzione della vicenda alle prossime generazioni.