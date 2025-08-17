Cina, alluvione improvvisa causa 8 morti e 4 dispersi

Keystone-SDA

Un'alluvione improvvisa si è abbattuta ieri sera in Cina su un gruppo di persone che campeggiava in maniera improvvisata nella Mongolia interna, causando otto morti e quattro dispersi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il disastro, ha riferito l’agenzia statale Xinhua citando le autorità locali, si è verificato intorno alle 22:00 (le 16:00 in Svizzera) nella zona a monte di un fiume vicino alla città di Bayannur, trascinando via un totale di 13 campeggiatori.

Entro le 10:00 di questa mattina, una persona è stata salvata, otto sono state confermate morte e altre quattro sono risultate ancora disperse. Le operazioni di ricerca e di soccorso sono attualmente in corso, ha aggiunto la Xinhua.