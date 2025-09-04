Cioccolato: ora c’è anche senza cacao

Keystone-SDA

Un cioccolato senza cacao grazie all'ingrediente ChoViva, tecnologia innovativa sviluppata dall'azienda tedesca Planet A Foods sulla base di semi di girasole e avena fermentati: lo propone - quale primo rivenditore in Svizzera - Aldi.

(Keystone-ATS) Una nuova versione del croccante cioccolato Star Rice di Choceur è ora disponibile in tutte le filiali, ha indicato oggi la catena di supermercati. Il prodotto “colpisce per il suo gradevole sapore di cioccolato, completamente privo di aromi artificiali”, si legge in un comunicato.

Stando ad Aldi, ChoViva è considerato un’alternativa rivoluzionaria al cioccolato convenzionale. “Mentre l’offerta globale di cacao diminuisce e la domanda di cioccolato continua ad aumentare, il mercato ha bisogno di nuove soluzioni. Poiché per produrre ChoViva non sono necessarie piante di cacao, ciò non solo abbassa l’impatto ambientale, ma riduce anche la dipendenza dalle catene di fornitura globali”.

Aldi sottolinea di essere il primo dettagliante a introdurre nel suo assortimento nella Confederazione un prodotto contenente l’ingrediente ChoViva.