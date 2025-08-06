Oggi in Svizzera

Mercoledì a Hiroshima si è osservato un minuto di silenzio all’ora esatta dell’esplosione, alle 08:15. Più di un centinaio di Paesi hanno partecipato alla cerimonia in memoria delle circa 140’000 vittime del bombardamento.

Per i media, questa commemorazione è l’occasione per dare ancora una volta voce alle vittime, che raccontano il trauma e le conseguenze sanitarie e sociali a lungo termine per chi è sopravvissuto. Il tempo stringe, poiché anche se erano solo bambine e bambini all’epoca, le persone che hanno vissuto il bombardamento hanno ormai ben più di 80 anni.

È anche l’occasione per fare il punto sulla situazione delle armi nucleari. Si constata che la tendenza non è più verso la non proliferazione e che le spese in materia sono in forte aumento. Inoltre, guerre e conflitti coinvolgono diverse potenze nucleari (Russia, India, Pakistan, Israele). “Il rischio di un uso del nucleare è più alto che mai”, avverte Melissa Parke, direttrice dell’ICAN, ONG con sede a Ginevra e vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2017 per il suo ruolo nel Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.