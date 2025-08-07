Oggi in Svizzera

I dazi doganali statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri sono entrati in vigore giovedì mattina alle 6:00, ora svizzera . Il viaggio dell’ultimo minuto a Washington della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e del ministro dell’economia Guy Parmelin non è riuscito a far cambiare posizione al presidente americano Donald Trump.

“Miliardi di dollari di dazi doganali stanno ora affluendo verso gli Stati Uniti d’America”, ha esultato Donald Trump sul suo social network Truth. Con un’aliquota del 39%, la Svizzera subisce uno dei tributi più elevati, poiché Trump ritiene eccessivo l’avanzo commerciale della Confederazione, stimato a 39 miliardi. La maggior parte dei Paesi è tassata tra il 10% e il 15%, mentre tra quelli tassati più severamente figurano anche Canada (35%), India e Brasile (50%).

La delegazione elvetica guidata da Keller-Sutter e Parmelin è rientrata questa mattina a mani vuote. L’obiettivo della Svizzera è ora quello di continuare a negoziare per migliorare la situazione in materia di dazi doganali. A tal proposito, il Consiglio federale ha tenuto questo pomeriggio una seduta straordinaria per decidere la strategia da adottare.

“Un giorno nero per la Svizzera”, titola il Blick in lettere bianche su sfondo nero. “È la fine di un’illusione: Donald Trump non vuole una relazione speciale con la Svizzera”, osservano i giornali di Tamedia. “Il Consiglio federale ha capito troppo tardi che non si poteva condurre una negoziazione classica ma offrire al mastino americano degli ossi da esibire in pubblico”, critica 24Heures.