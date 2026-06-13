La settimana in Svizzera

Nel fine settimana, il gruppo statale di armamenti RUAG è finito sotto i riflettori : dapprima ha versato un riscatto agli hacker, contravvenendo alle indicazioni della Confederazione; inoltre, gli elevati costi legati ai caccia F‑35 mettono ora a rischio anche questo progetto di punta. Cosa sta andando storto nel principale pilastro della difesa svizzera?

Con sorprendente franchezza, il presidente del consiglio di amministrazione Jürg Rötheli ha ammesso che Ruag ha pagato un riscatto al gruppo di pirati informatici Akira per riavere i dati rubati a una sua filiale statunitense. Secondo la Neue Zürcher Zeitung, ciò è avvenuto all’insaputa del Dipartimento della difesa e contro gli avvertimenti espliciti della Confederazione di non finanziare modelli di business criminali.

Anche sul piano industriale il gruppo vacilla. Secondo un’inchiesta di SRF, Ruag assembla a Emmen solo tre caccia F-35 invece di quattro.L’azienda elvetica è semplicemente troppo costosa e il produttore Lockheed Martin non intende sostenere tali costi elevati. SRF sottolinea che ciò mette a rischio lo sviluppo del know-how di cui Ruag ha urgente bisogno per poter competere nel mercato internazionale della manutenzione dopo la fine dell’era degli F/A-18.

Secondo il Tages-Anzeiger, il gruppo è inoltre afflitto da una profonda crisi di leadership, con frequenti cambi ai vertici, e da uno scandalo irrisolto per frode legato ai pezzi di ricambio per carri armati, che ha causato danni milionari. E non è solo in Parlamento che le domande si moltiplicano: secondo i sondaggi, anche la fiducia dell’esercito nel suo fornitore è già drasticamente diminuita.