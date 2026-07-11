La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
vacanze scolastiche sono iniziate nella maggioranza dei cantoni e la Svizzera è ormai entrata in modalità vacanza. Ciò non significa, tuttavia, che si sia caduti nel famoso vuoto estivo dell'attualità.
La Coppa del Mondo di calcio, ma anche la canicola e le sue conseguenze, sono state al centro delle discussioni nella Confederazione.
Buona lettura!
La febbre del calcio è ulteriormente salita in Svizzera nel corso degli ultimi giorni. E a ragione: la squadra nazionale si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale. Non accadeva più dal 1954, anno in cui il Paese aveva ospitato la Coppa del Mondo di calcio.
La Svizzera si è qualificata contro la Colombia al termine di una sessione di rigori, dopo 120 minuti senza neanche un gol. Un incontro scialbo, poco apprezzato dalla stampa internazionale. Per il quotidiano britannico Daily Mail, “gli ottavi di finale hanno offerto partite indimenticabili, ma questa è stata la peggiore di tutte”. Una vittoria senza grande stile, quindi, ma pur sempre una vittoria.
La Svizzera incontrerà un’altra squadra sudamericana sul suo cammino, ma di tutt’altro calibro: l’Argentina di Lionel Messi, campione del mondo in carica. Miracolata contro l’Egitto, l’Albiceleste avanza con la convinzione del suo destino e della sua forza. Il calcio d’inizio sarà dato domenica alle 3.00 (ora svizzera).
Questa settimana, la Coppa del Mondo ha raggiunto la Svizzera anche tramite Gianni Infantino. Il presidente della FIFA è al centro di un nuovo scandalo dopo l’annullamento del cartellino rosso di un giocatore statunitense alla vigilia degli ottavi di finale USA–Belgio. Un intervento senza precedenti, avvenuto dopo una chiamata diretta di Donald Trump, che ha sbalordito la federazione belga e scatenato una forte protesta in Europa. Un gruppo di deputati europei auspica persino l’apertura di un’inchiesta sul presidente della FIFA. Ma gli dèi dello stadio hanno già ristabilito la giustizia: il Belgio ha travolto gli Stati Uniti per 4-1.
Oltre al calcio, il caldo si è imposto come l’altro grande tema svizzero della settimana. Appena digerita la canicola di giugno, il Paese è di nuovo colpito da un’ondata di caldo portata da un potente anticiclone sull’Europa occidentale. MeteoSvizzera ha emesso un’allerta canicola di grado 3 per la maggior parte del territorio.
In Svizzera, come altrove in Europa, la preoccupazione riguarda innanzitutto il rischio di una siccità prolungata. “La sua portata è già del tutto eccezionale. Le basi sono state gettate da una primavera secca. E la prima metà dell’estate non è nemmeno ancora terminata”, ha spiegato il meteorologo Klaus Marquardt al quotidiano Blick.
Oltre all’evidente impatto sulle colture, la siccità fa aumentare esponenzialmente il rischio di roghi. Almeno sette incendi sono divampati nei campi vodesi in meno di una settimana. Diversi cantoni hanno già vietato l’accensione di fuochi nei boschi, mentre restrizioni locali riguardano ora il riempimento delle piscine e l’irrigazione dei giardini.
Il caldo ha effetti deleteri sulla salute. Nuovi dati mostrano che l’ultima ondata di caldo ha provocato 200 decessi supplementari: le più vulnerabili, sono le persone di età superiore ai 65 anni. Anche la fauna è sotto pressione: la canicola fa salire pericolosamente la temperatura di fiumi e laghi, mettendo a rischio i pesci e spingendo diversi Cantoni ad agire d’urgenza; i piccoli uccelli saltano dal nido troppo caldo prima di saper volare; i ricci soffrono, arrivando disidratati e affamati ai centri di cura.
Non tutti gli animali subiscono il caldo allo stesso modo. Se alcuni faticano ad adattarsi, altri vi si adeguano o addirittura approfittano del riscaldamento per estendere la loro presenza e prosperare. E non sempre per il nostro piacere…
Il nibbio reale ne è l’esempio perfetto: la popolazione di questo uccello rapace è in piena espansione dagli anni ’70, con una densità tra le più elevate al mondo nel canton Friburgo e nella Broye vodese. Il cambiamento climatico e la frammentazione dell’Altopiano svizzero gli offrono arvicole e insetti in abbondanza, molto più che in Francia, Spagna o Germania. Gli inverni più miti lo spingono ormai a rimanere invece di migrare e la Svizzera concentra oggi circa il 10% della popolazione mondiale del rapace.
Molto più piccola di un uccello, ma ben più problematica, la farfalla notturna processionaria della quercia sta diventando invasiva. I suoi peli urticanti, facilmente dispersi dal vento, provocano forti reazioni allergiche. Secondo l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, questa espansione è direttamente legata al riscaldamento climatico, che ne favorisce la proliferazione. La specie sta ora colonizzando diversi ettari di foresta nella Svizzera orientale, una regione dove finora era quasi assente.
Dall’inizio dell’estate, la Svizzera si confronta con una serie di furti in armerie a un ritmo senza precedenti. In poche settimane, almeno sei negozi sono stati presi di mira in diversi cantoni, quasi sempre da autori giovanissimi, per lo più francesi. Le autorità parlano di una tendenza preoccupante.
Le indagini mostrano che questi attacchi non sono improvvisati: reti criminali reclutano adolescenti tramite TikTok, Snapchat o Instagram per condurre operazioni rapide e rischiose. Le modalità operative si stanno inasprendo, con scassi con esplosivo, fughe a oltre 200 km/h, auto abbandonate in montagna e sospetti che poi tentano di dileguarsi con l’autopostale o in treno.
Fedpol conferma che questi furti sono orchestrati da gruppi internazionali che delegano i reati a “soldati” spesso minorenni, attirati dal denaro facile. Alcune delle armi rubate sono già riapparse in Francia in contesti di violenza urbana, il che rafforza la preoccupazione delle autorità svizzere di fronte all’ampiezza del fenomeno.
Distruzione di bancomat con esplosivo, furti di auto di lusso, “homejacking”: la criminalità proveniente dalla Francia colpisce regolarmente la Svizzera. Ma le persone responsabili non sempre rimangono impuniti, come dimostra l’epilogo di un caso molto mediatizzato: cinque persone sono state incriminate in Francia per la rapina con sequestro di persona subita da Alain Prost a Nyon. Tre maggiorenni sono in detenzione preventiva, due minorenni sotto controllo giudiziario, e tutti rischiano fino a 30 anni di reclusione.
La prossima settimana
La missione lunare analogica Asclepios VI inizia questo fine settimana al Sasso San Gottardo. Per due settimane, un team internazionale di studenti e studentesse vi simulerà la vita in una base lunare sotterranea per condurre esperimenti scientifici.
Le tensioni internazionali pesano già sulle abitudini di viaggio? Alcune risposte arriveranno nei prossimi giorni grazie a due indicatori chiave del turismo svizzero per il mese di giugno: i risultati del traffico passeggeri dell’aeroporto di Zurigo e gli ultimi dati sui pernottamenti alberghieri dell’Ufficio federale di statistica.
Sul fronte culturale, rotta su Basilea, dove il Basel Tattoo aprirà i battenti venerdì. Per una settimana, cornamuse, fanfare e spettacoli militari daranno alla città renana un discreto profumo di Edimburgo.
Tradotto dal francese e verificato da Marija Milanovic
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative