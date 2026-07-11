La settimana in Svizzera

Non tutti gli animali subiscono il caldo allo stesso modo. Se alcuni faticano ad adattarsi, altri vi si adeguano o addirittura approfittano del riscaldamento per estendere la loro presenza e prosperare . E non sempre per il nostro piacere…

Il nibbio reale ne è l’esempio perfetto: la popolazione di questo uccello rapace è in piena espansione dagli anni ’70, con una densità tra le più elevate al mondo nel canton Friburgo e nella Broye vodese. Il cambiamento climatico e la frammentazione dell’Altopiano svizzero gli offrono arvicole e insetti in abbondanza, molto più che in Francia, Spagna o Germania. Gli inverni più miti lo spingono ormai a rimanere invece di migrare e la Svizzera concentra oggi circa il 10% della popolazione mondiale del rapace.

Molto più piccola di un uccello, ma ben più problematica, la farfalla notturna processionaria della quercia sta diventando invasiva. I suoi peli urticanti, facilmente dispersi dal vento, provocano forti reazioni allergiche. Secondo l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, questa espansione è direttamente legata al riscaldamento climatico, che ne favorisce la proliferazione. La specie sta ora colonizzando diversi ettari di foresta nella Svizzera orientale, una regione dove finora era quasi assente.