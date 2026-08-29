La settimana in Svizzera

Sono stati stanziati oltre 70 milioni di franchi per aiutare le foreste ad adattarsi ai cambiamenti climatici e sostenere le aziende agricole, ha dichiarato ai media mercoledì il consigliere federale Albert Rösti, responsabile del Dipartimento dell’ambiente. Il Governo propone di ripristinare l’anno prossimo i 17,5 milioni di franchi di sussidi per la protezione dei boschi che erano stati tagliati, oltre a un aumento una tantum di 54 milioni di franchi in prestiti senza interessi quest’anno per le agricoltrici e gli agricoltori colpiti dalla siccità.

“Il Governo ha preso la situazione molto sul serio fin dall’inizio”, ha dichiarato Rösti, rispondendo alle voci critiche che nel corso dell’estate e delle numerose ondate di calore lo hanno accusato, insieme al resto del Governo, di inazione. Da parte sua, il Dipartimento dell’interno sta ora esaminando come tutelare la salute pubblica nonostante l’aumento delle temperature.

Rösti ha tuttavia precisato che non spetta al Consiglio federale installare impianti di climatizzazione negli ospedali e nelle scuole, né trasformare le piazze dei villaggi in spazi verdi. “È una questione che riguarda i Comuni e le autorità locali”, ha affermato.

Se nel centro-destra le misure sono state generalmente ben accolte, nel campo rosso-verde prevale la delusione, scrive il Tages-Anzeiger. Il Partito socialista ha accusato l’Esecutivo di “fare l clientelismo a favore del settore agricolo”, affermando che le misure presentate mercoledì sono “del tutto inadeguate”. I Verdi hanno lamentato la mancanza di misure per le persone anziane, malate e i bambini, la cui salute, hanno sottolineato, risente del caldo. Dal punto di vista dei Verdi, sarebbe inoltre necessaria un’azione significativamente più incisiva per affrontare le cause profonde del riscaldamento globale.