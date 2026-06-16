Oggi in Svizzera

Si potranno costruire di nuovo centrali nucleari in Svizzera? Per il dibattito sul controprogetto all’iniziativa “Stop al blackout” si erano iscritti a parlare quasi 100 oratori e oratrici. Alla fine, la discussione è durata tre giorni. “PS, Verdi e Verdi liberali avrebbero preferito non discutere affatto della revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari” [nel 2017 la popolazione elvetica aveva deciso alle urne di vietare la costruzione di nuove centrali, ndr], scrive la Radiotelevisione svizzera in lingua tedesca SRF.

A fare da ago della bilancia è stato infine il Centro. Lunedì il Consiglio nazionale ha deciso per un soffio di rinviare il dossier al Consiglio federale, affinché chiarisca come finanziare i nuovi reattori. Tuttavia, il Consiglio degli Stati, più favorevole al nucleare, ha respinto oggi questo rinvio. Il dossier torna quindi al Nazionale.

Il Parlamento ha anche compiuto un passo decisivo verso la raccolta di firme in formato elettronico per iniziative e referendum: il Consiglio federale potrà ora condurre delle sperimentazioni, a scelta su tutto il territorio svizzero o limitatamente a determinate aree. Inoltre, grazie ad alcuni adattamenti al materiale di voto, in futuro le persone cieche e ipovedenti potranno votare in modo più autonomo.