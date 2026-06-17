Oggi in Svizzera

Per tirare definitivamente le somme bisognerà aspettare che tutte le delegazioni abbiano lasciato la località francese sulle rive del Lemano e Ginevra, ma finora il summit si è svolto senza intoppi, almeno da punto di vista elvetico. In una conferenza stampa oggi a Berna, il consigliere federale Guy Parmelin si è detto soddisfatto di quanto ha potuto constatare di persona a Ginevra. Gli sforzi organizzativi della Svizzera a favore della politica internazionale sono particolarmente intensi in questi giorni. Dopo Evian, infatti, la Confederazione sarà impegnata nella Svizzera centrale. Venerdì le delegazioni statunitense e iraniana sono infatti attese al Bürgenstock, nel canton Nidvaldo, per siglare la dichiarazione d’intenti per porre fine al conflitto.

Tornando al vertice del G7, che si è concluso oggi con discussioni incentrate soprattutto sull’economia e l’intelligenza artificiale, Parmelin ha potuto approfittare dell’occasione per svolgere rapidi incontri bilaterali: qualche scambio di battute con Donald Trump all’arrivo di quest’ultimo all’aeroporto di Ginevra, un colloquio “su diverse questioni importanti” con il rappresentante americano al commercio Jamieson Greer e il segretario al tesoro Scott Bessent e un incontro ieri sera con il premier britannico Keir Starmer, con cui ha discusso dei negoziati per un accordo di libero scambio.

Per la Svizzera vi è inoltre stata una prima, sottolinea la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF: il presidente della Confederazione è stato invitato alla serata di gala del G7. “Un’occasione importante per coltivare le relazioni. Nella politica internazionale non sono determinanti solo le strutture e gli interessi, ma spesso anche l’intesa tra i leader politici. E per un piccolo Paese come la Svizzera non è affatto facile organizzare incontri personali con i potenti dei Paesi più importanti”.