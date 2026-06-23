Oggi in Svizzera

È ormai quasi una tradizione: poco prima delle vacanze estive il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ricorda alla popolazione svizzera le possibilità e i limiti dell’assistenza consolare all’estero. In situazioni di emergenza come incidenti, decessi, catastrofi naturali o detenzioni la Confederazione può fornire aiuto, ma solo a titolo sussidiario.

Chi viaggia e gli svizzeri e le svizzere all’estero sono in linea di principio responsabili di sé stessi e necessitano di una buona preparazione, di una copertura assicurativa sufficiente e di informazioni aggiornate sulla situazione locale.

Nel 2025, il DFAE ha trattato 1’238 casi di protezione consolare, un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Il messaggio del DFAE è chiaro: la protezione consolare non è un’assicurazione di rimpatrio.

Il DFAE può informare, coordinare e fare da intermediario, ma non assume né i costi ospedalieri né quelli di rientro e non può intervenire nei procedimenti giudiziari di altri Stati.