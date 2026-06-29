Oggi in Svizzera

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in viaggio fino al 9 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La trasferta, già pianificata tempo fa nel contesto dei Mondiali di calcio in Nordamerica, sarà incentrata meno sulle sfide negli stadi quanto su quelle commerciali, in particolare la questione dei dazi .

Il 24 luglio scadranno le attuali tariffe imposte da Washington alla Svizzera, abbassate al 10% dopo l’intervento della Corte suprema statunitense. Ciò che accadrà dopo non è chiaro. L’obiettivo di Parmelin è di evitare che superino il 15% massimo fissato lo scorso novembre in una dichiarazione d’intenti e, idealmente, di ancorare questa percentuale in un accordo vincolante giuridicamente.

Il più alto responsabile con cui il consigliere federale discuterà a Washington sarà il rappresentante del commercio, Jamieson Greer. Tuttavia, il passato ha insegnato che tutto dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump, la cui imprevedibilità ha già lasciato di stucco a più riprese la Svizzera, come quando, lo scorso anno, per la Confederazione erano stati annunciati dazi al 39%.

La parola d’ordine al momento è: limitare i danni. Parmelin probabilmente sottolineerà che la Svizzera sta rispettando gli impegni presi, ad esempio investendo 200 miliardi di dollari negli USA nei prossimi cinque anni. Dazi al 15% sarebbero sopportabili, si legge sul Blick, “l’essenziale è che non ci sia uno scarto troppo grande rispetto [alle tariffe imposte] all’Unione Europea“.