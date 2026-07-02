Oggi in Svizzera

L’opuscolo di voto di colore rosso che illustra gli argomenti, le cifre e il contesto delle votazioni e dei referendum in Svizzera. Si tratta di informazioni che puntano ad aiutare l’elettorato a prendere decisioni informate.

Arriva prima di ogni votazione, nelle case delle e degli aventi diritto di voto nella Confederazione: l’opuscolo di voto di colore rosso che illustra gli argomenti, le cifre e il contesto delle votazioni e dei referendum. Le informazioni hanno lo scopo di aiutare l’elettorato a prendere decisioni informate. Tuttavia, un nuovo studio commissionato dal Governo federale e realizzato dal Controllo federale delle finanze (CDF) suggerisce che alcune cifre e previsioni non sempre hanno superato la prova del tempo.

L’audit ha esaminato quasi 200 messaggi governativi e opuscoli di voto pubblicati dal 2020, analizzando in dettaglio sette casi. Sebbene non fosse uno dei voti analizzati in dettaglio, uno degli esempi più significativi di dati ufficiali errati risale al referendum del 2016 sulla riforma dell’imposizione fiscale del matrimonio. Il Governo aveva stimato che la riforma avrebbe interessato circa 80’000 coppie. La cifra reale ha superato le 450’000. L’errore ha infine portato al primo, e finora unico, annullamento di un referendum a livello nazionale.

L’audit ha riscontrato dati obsoleti, spiegazioni insufficienti sulle previsioni e mancanza di trasparenza su come sono state elaborate le stime governative, rendendo difficile per l’elettorato valutare la qualità delle informazioni. Il CDF ha anche notato che nel materiale ufficiale di informazione sul voto l’impatto finanziario viene sottolineato, mentre altre conseguenze ricevono molta meno attenzione. Le previsioni finanziarie sono apparse nel 59% dei messaggi governativi e nel 30% degli opuscoli di voto, mentre l’impatto ambientale è stato tematizzato in meno del 5% dei casi.

Lo studio contiene una citazione sconcertante : “Durante le interviste realizzate per questa ricerca, alcune persone che fanno parte del personale hanno dichiarato che la pressione politica da parte della Segreteria generale fosse palpabile, su quali previsioni, e in che forma, dovessero essere presentate in questi documenti per aiutare l’elettorato a prendere una decisione di voto”. Il CDF non ha esplicitato di quali dipartimenti federali si tratti.

Il CDF raccomanda di coinvolgere più specialisti di dati, ove possibile pubblicare i modelli di previsione ed essere più trasparenti laddove ci sia anche dell’incertezza. Sebbene il Governo federale si sia detto ampiamente d’accordo con queste raccomandazioni, ha precisato che l’attuazione dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili.