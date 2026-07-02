Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Sapete quanto siete interessanti? Sempre più media elvetici, infatti, si occupano delle storie di cittadine e cittadini svizzeri che vivono all'estero. Cosa pensate renda le vostre esperienze così affascinanti per chi è rimasto in patria?
Torneremo su questo punto alla fine del resoconto di oggi. Prima, però, riflettori su un nuovo studio che analizza uno dei pilastri della democrazia diretta elvetica: il tasso di accuratezza delle previsioni pubblicate negli opuscoli ufficiali di voto in Svizzera
Saluti soleggiati da Berna.
Arriva prima di ogni votazione, nelle case delle e degli aventi diritto di voto nella Confederazione: l’opuscolo di voto di colore rosso che illustra gli argomenti, le cifre e il contesto delle votazioni e dei referendum. Le informazioni hanno lo scopo di aiutare l’elettorato a prendere decisioni informate. Tuttavia, un nuovo studio commissionato dal Governo federale e realizzato dal Controllo federale delle finanze (CDF) suggerisce che alcune cifre e previsioni non sempre hanno superato la prova del tempo.
L’audit ha esaminato quasi 200 messaggi governativi e opuscoli di voto pubblicati dal 2020, analizzando in dettaglio sette casi. Sebbene non fosse uno dei voti analizzati in dettaglio, uno degli esempi più significativi di dati ufficiali errati risale al referendum del 2016 sulla riforma dell’imposizione fiscale del matrimonio. Il Governo aveva stimato che la riforma avrebbe interessato circa 80’000 coppie. La cifra reale ha superato le 450’000. L’errore ha infine portato al primo, e finora unico, annullamento di un referendum a livello nazionale.
L’audit ha riscontrato dati obsoleti, spiegazioni insufficienti sulle previsioni e mancanza di trasparenza su come sono state elaborate le stime governative, rendendo difficile per l’elettorato valutare la qualità delle informazioni. Il CDF ha anche notato che nel materiale ufficiale di informazione sul voto l’impatto finanziario viene sottolineato, mentre altre conseguenze ricevono molta meno attenzione. Le previsioni finanziarie sono apparse nel 59% dei messaggi governativi e nel 30% degli opuscoli di voto, mentre l’impatto ambientale è stato tematizzato in meno del 5% dei casi.
Lo studio contiene una citazione sconcertante : “Durante le interviste realizzate per questa ricerca, alcune persone che fanno parte del personale hanno dichiarato che la pressione politica da parte della Segreteria generale fosse palpabile, su quali previsioni, e in che forma, dovessero essere presentate in questi documenti per aiutare l’elettorato a prendere una decisione di voto”. Il CDF non ha esplicitato di quali dipartimenti federali si tratti.
Il CDF raccomanda di coinvolgere più specialisti di dati, ove possibile pubblicare i modelli di previsione ed essere più trasparenti laddove ci sia anche dell’incertezza. Sebbene il Governo federale si sia detto ampiamente d’accordo con queste raccomandazioni, ha precisato che l’attuazione dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili.
I droni stanno diventando una preoccupazione crescente per la sicurezza della Svizzera. “Non si tratta più di uno scherzo”, ha avvertito il capo dell’esercito Benedikt Roos dopo la segnalazione di diversi droni che volavano in formazione sopra siti militari e infrastrutture critiche.
“Un operatore mi ha riferito che ci sono stati sorvoli di droni nella sua area. E non un solo apparecchio, ma diversi in formazione”, ha detto Roos durante un’assemblea delle unità militari a Berna. “Ci vuole una certa esperienza per inviare formazioni di droni sopra infrastrutture critiche”, ha aggiunto. L’esercito non sa ancora chi ci sia dietro l’episodio.
Le segnalazioni hanno suscitato preoccupazione in esponenti politici di tutti i partiti. La rappresentante del Centro Andrea Gmür ha avvertito che la Svizzera sta già affrontando aspetti di guerra ibrida e deve rafforzare la sua capacità di risposta.
La crescente minaccia dei droni arriva mentre il Governo federale sta valutando di espandere la difesa aerea del Paese. Secondo la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, il costo combinato dei sistemi di difesa missilistica a lungo, medio e corto raggio potrebbe raggiungere i 15-17 miliardi di franchi (19-21 miliardi di dollari).
“Una cosa è chiara sulla difesa aerea: non è mai economica“, ha dichiarato a SRF il ricercatore militare Douglas Barrie dell’International Institute for Strategic Studies (IISS) di Londra.
Una disputa tra la Chiesa cattolica e la Fraternità sacerdotale San Pio X si è intensificata dopo che la fraternità ha consacrato quattro nuovi vescovi a Ecône, nel canton Vallese, nonostante l’esplicita opposizione di Papa Leone XIV.
All’inizio di questa settimana, Leone XIV si era appellato direttamente ai leader dei lefebvriani: “Vi supplico dal profondo del mio cuore: riconsiderate la vostra decisione”, aveva scritto. Le consacrazioni sono andate avanti lo stesso.
Il Vaticano ha risposto oggi, scomunicando formalmente i sei vescovi coinvolti nelle ordinazioni e dichiarando uno scisma tra la Fraternità Sacerdotale San Pio X e la Chiesa cattolica. Di conseguenza, i sacramenti amministrati dai vescovi appena scomunicati, inclusi matrimoni e confessioni, non saranno più riconosciuti dalla Chiesa cattolica.
La Fraternità ha respinto la decisione, insistendo sul fatto che qualsiasi scomunica non sarebbe valida e invitando i suoi seguaci a non accettare la dichiarazione del Vaticano.
Fondata in Svizzera negli anni Settanta dall’arcivescovo Marcel Lefebvre, la Fraternità è da decenni in conflitto con Roma. Nel 1988 ha consacrato dei vescovi senza l’approvazione papale, nonostante un avvertimento personale dell’allora Pontefice Giovanni Paolo II, avvertimento cui, come anche oggi, portò alla scomunica automatica.
La Fraternità stima di avere circa 600’000 fedeli in tutto il mondo. Sebbene sia un numero esiguo rispetto agli 1,4 miliardi di membri della Chiesa cattolica, si è affermata come uno dei movimenti tradizionalisti più influenti all’interno del cattolicesimo globale.
Svizzeri e svizzere all’estero stanno diventando sempre più interessanti per i media elvetici.
Da un designer bernese che ha abbandonato la scuola per trasferirsi a New York, a una comica che si definisce la “Heidi nera” e che ha aperto uno chalet che serve fonduta a Berlino, le storie di cittadine e cittadini svizzeri che vivono all’estero attirano una crescente attenzione in patria.
Cosa rende le storie di chi vive all’estero così avvincenti? Forse è la curiosità. O forse anche un po’ d’invidia. La popolazione elvetica non è generalmente nota per assumersi grandi rischi, e lasciare il comfort e la sicurezza della Confederazione è spesso visto come uno dei salti più grandi che una persona possa fare.
Il designer Ben Ganz, citato nella Neue Zürcher Zeitung (NZZ), afferma che New York è “scomoda” – e questo è esattamente ciò che lo motiva. “La vita a Berna è migliore e più piacevole per molti aspetti. Ma io sono fortemente influenzato dall’ambiente che mi circonda e lì sarei molto pigro”.
Ganz ritiene che molte più menti creative elvetiche potrebbero avere successo negli Stati Uniti. Le e i designer svizzeri sono eccezionalmente ben formati: “Qui verrebbero presi al volo”, ma spesso manca loro il coraggio, afferma.
Anche la ristoratrice Jeniffer Mulinde-Schmid, che si descrive come la “Heidi nera”, riflette sulle differenze tra la vita a Berlino e a Zurigo in un recente video del Blick.
Questi sono solo due esempi del crescente interesse per le vite degli svizzeri e delle svizzere all’estero. A Swissinfo, ci piace pensare di essere stati pionieri e sostenitori della Quinta Svizzera. Quindi, se siete imprenditori o imprenditrici svizzere, avete costruito un’attività all’estero o semplicemente avete un’esperienza interessante da condividere, fatevi sentire, siamo all’ascolto!
Tradotto dall’inglese e verificato da mrj
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