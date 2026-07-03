Oggi in Svizzera

Crepe nell’UDC: finora l’Unione democratica di centro è riuscita a unire milionari e contadini attorno ai propri obiettivi. Ora, però, si intravede una frattura.

Il peso massimo dell’UDC (destra conservatrice) Peter Spuhler accusa l’Unione svizzera dei contadini di aver tradito la fiducia nel dibattito sull’accordo Mercosur. È un “no-go” che l’Unione dei contadini abbia affossato l’accordo di libero scambio, ha dichiarato Spuhler in un’intervista al Blick. L’accordo Mercosur è importante per l’economia. I contadini lo considerano invece una minaccia e si sono rifiutati di approvare il trattato di libero scambio in Consiglio nazionale.

“Nel gruppo parlamentare dell’UDC avevamo un accordo: noi aiutiamo i contadini, i contadini aiutano noi”, spiega Spuhler. “Io difendo il nostro ceto contadino. Ma in questa fase difficile mi aspetto che anche i contadini sostengano l’economia”.

È considerato uno dei grandi successi dell’UDC il fatto che l’ex partito dei contadini, guidato e finanziato da decenni da imprenditori e imprenditrici milionari, sia sempre riuscito a conciliare gli interessi del capitale e quelli dell’agricoltura. Quesa era è forse giunta al termine? “Se i contadini ricattano l’economia in questo modo, i conti non tornano più per nessuno”, avverte in ogni caso Peter Spuhler, patron del costruttore ferroviario Stadler Rail.