Oggi in Svizzera

Difesa aerea moderna e carri armati fatiscenti: l’esercito intende investire miliardi in un nuovo sistema di difesa aerea, ma nel frattempo i vecchi blindati sono di nuovo fermi.

La scorsa settimana, nel nostro bollettino, avete potuto leggere di droni che hanno sorvolato installazioni militari in Svizzera. Per quanto riguarda la difesa da questi velivoli, la Confederazione al momento è praticamente “scoperta”, scrive oggi 20 Minuten. Il sistema di difesa aerea “Skyranger” dovrebbe porre rimedio a questa situazione.

Si tratta di uno dei sistemi più moderni al mondo nel suo genere, prodotto dall’azienda di armamenti Rheinmetall Air Defence a Zurigo Oerlikon. Come riporta il quotidiano, il consigliere federale responsabile della Difesa Martin Pfister intende acquistarne 32 esemplari, per i quali ha chiesto che la Confederazione investa 800 milioni di franchi.

Dai sistemi moderni, passiamo brevemente a quelli molto vecchi: come si è appreso dal Blick durante il fine settimana, i carri armati da granatieri M113, che hanno ormai oltre 50 anni, stanno di nuovo creando problemi. Per l’ennesima volta, l’esercito ha dovuto porre un freno all’intera flotta di 238 veicoli. Per motivi di sicurezza, al momento possono circolare solo a passo d’uomo. Secondo il Blick, in alcuni esercizi viene impiegato un altro veicolo e il personale militare deve… immaginarsi i carri armati. A causa della guerra in Ucraina, le riparazioni sono rimandate all’autunno del 2027.