Oggi in Svizzera

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Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

È un grande dramma in piccola scala. A Basilea un gorilla maschio dello zoo ha ucciso il suo piccolo e un altro esemplare. "Perdere due gorilla in un solo giorno è un colpo durissimo", afferma il curatore dello zoo. Nei comunicati della struttura si parla di "comportamento naturale", anche se i gorilla dominanti, di norma, non considerano i maschi castrati come una minaccia.

Ma di naturale, in tutto questo, c'è ben poco: essere inseriti in un gruppo sconosciuto per guidarlo (come nel caso del protagonista principale di questa storia), oppure vivere in uno zoo dopo la castrazione (come nel caso della prima vittima dell'animale).

E naturalmente, ora ne siamo turbati noi, le scimmie che in fondo siamo.

Un caro saluto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
6 minuti

Lavoro come redattore e corrispondente da Palazzo federale. Copro l’attualità politica elvetica per svizzere e svizzeri all’estero e gestisco il nostro talk show politico “Let’s Talk”. Ho iniziato la mia carriera giornalistica nei primi anni Novanta e ho lavorato in molti ambiti del settore, svolto posizioni manageriali e mi sono occupato di varie tematiche. Lavoro presso SWI swissinfo.ch dal 2017.

ciminiera centrale nucleare
Un’infrastruttura svizzera critica: la centrale nucleare di Gösgen. Keystone / Gaetan Bally

Diversi droni hanno sorvolato la centrale nucleare di Gösgen. Le ragioni non sono chiare. Non si tratta del primo episodio sospetto che vede coinvolti dei droni in Svizzera.

Domenica sera, verso le 22:30, un residente di Gösgen ha avvistato diversi droni nel cielo vicino alla centrale nucleare. Ne ha contati almeno sette, diretti verso l’impianto, e ha allertato la polizia. All’inizio di luglio, alcuni droni erano stati avvistati anche presso una caserma militare a Jassbach, nel canton Berna, dove l’esercito svizzero ha centralizzato la sua cyberdifesa. In precedenza, ci sono stati avvistamenti vicino a una base aerea a Meiringen, sempre nel canton Berna, futura base dei nuovi caccia F-35.
Anche sopra la stazione elettrica di smistamento di Laufenburg, nel canton Argovia, sono stati visti dei droni nell’autunno del 2025. L’impianto è considerato uno dei più importanti snodi elettrici d’Europa. Almeno questo avvistamento è stato nel frattempo chiarito. Secondo la SRF, i droni volavano per conto del gestore della rete.
Chiunque attribuisca ogni oggetto volante non identificato alla Russia fa apparire il Cremlino più potente di quanto non sia, afferma il ricercatore del Politecnico federale di Zurigo Ivo Capaul sulla NZZ. L’esperto ha analizzato tali azioni ibride. “Suscitare paura rientra nel calcolo russo”, dice. Se pochi voli sono sufficienti a far credere all’Europa che Mosca possa attaccare a piacimento le infrastrutture critiche, l’effetto di questi episodi diventa sproporzionato. “I dati non lo confermano”, conclude Capaul.

persona con maglia di calcio con scritta FRANCE sulla schiena
Molte persone di nazionalità francese in Svizzera hanno sostenuto il loro Paese d’origine durante i Mondiali di calcio Keystone / Alexandra Wey

La Svizzera attrae un numero sempre maggiore di cittadine e cittadini francesi. Posti di lavoro allettanti, salari elevati e un’alta qualità della vita ne sono le ragioni.

Solo negli ultimi dieci anni, la comunità francese nella Svizzera romanda è cresciuta di oltre il 50%. Se questa tendenza dovesse continuare, la comunità francese potrebbe presto superare quella portoghese come gruppo di popolazione straniera più numeroso nella regione. A Ginevra, Vaud e nel Giura ciò è già avvenuto, e a Neuchâtel potrebbe accadere nei prossimi due anni.

Il Canton Neuchâtel promuove attivamente l’insediamento di personale altamente qualificato. Secondo Roland Nötzel, delegato cantonale per lo sviluppo economico, le aziende del cantone sono costantemente alla ricerca di manodopera altamente specializzata. Le professioniste e i professionisti francesi sono particolarmente richiesti perché, grazie alla vicinanza culturale, s’integrano rapidamente.

insalata caesar vegana
Insalata Caesar vegana: cibo completamente privo di derivati animali non è disponibile in ogni carcere. Keystone

La Corte europea dei diritti dell’uomo rimprovera nuovamente la Svizzera. Questa volta la questione riguarda il vitto carcerario. Due fratelli vegani hanno sporto denuncia perché non ricevevano pasti adeguati.

La Corte di Strasburgo ha parzialmente accolto il ricorso di due attivisti vegani che lamentavano di non aver ricevuto, durante la detenzione e un ricovero in psichiatria, un’alimentazione conforme alle loro convinzioni etiche.

Con ciò, la Svizzera ha violato il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, scrive la Corte nella sua decisione. A sporgere denuncia sono stati due fratelli. Uno è stato detenuto per 11 mesi in un carcere di Ginevra a partire dal 2018, dopo aver lanciato sassi contro delle macellerie. L’altro ha trascorso due mesi nel 2021 nel reparto di psichiatria dell’Ospedale universitario del Vaud.

Entrambi hanno richiesto un’alimentazione vegana. In entrambi i casi, tuttavia, si sono verificati dei disguidi e non sempre hanno ricevuto menù completamente vegetali. In passato, la CEDU ha condannato ripetutamente la Svizzera, ad esempio per le rendite di vedovanza discriminatorie o – nel tanto discusso caso delle “Anziane per il clima” – per misure insufficienti contro il cambiamento climatico.

gorilla
Gorilla nello zoo di Basilea. zvg

Nello zoo di Basilea, il gorilla maschio Yeba ha ucciso il suo cucciolo. Ha anche morso un altro esemplare, che è deceduto in seguito alle ferite.

Un cucciolo di gorilla di quattro giorni è morto, secondo un comunicato dello zoo di Basilea. Lo schiena argentata Yeba lo ha ferito mortalmente con un morso al petto, apparentemente involontario. Per Yeba si trattava forse di un gioco: “Era come un bambino che osserva a lungo un altro giocare con una macchinina. Alla fine, gliel’ha strappata di mano”, spiega il curatore dello zoo Adrian Baumeyer alla Basler Zeitung.

Si tratta del secondo decesso nel gruppo di gorilla in pochi giorni. Solo martedì, la struttura basilese aveva comunicato di aver dovuto sopprimere il maschio di 11 anni Mobali. Yeba lo aveva morso ai glutei e nella zona genitale.

Yeba, di 14 anni, è arrivato nella casa delle scimmie dello zoo l’anno scorso e da allora guida il gruppo di gorilla. Negli ultimi mesi, però, erano sorte tensioni tra lui e il maschio castrato Mobali. Nonostante un’intensa supervisione e misure come la predisposizione di aree di rifugio per Mobali, i due maschi hanno avuto ripetuti scontri, scrive lo zoo.

La struttura informa inoltre che l’uccisione dei piccoli è un comportamento osservato e scientificamente descritto nei gorilla. Ora la madre, Joas, continua a portare con sé il piccolo deceduto. Lo zoo permette questa forma naturale di commiato.

Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic

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