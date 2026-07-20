Oggi in Svizzera

Un temporale ha decimato nella notte tra giovedì e venerdì oltre la metà del gregge appartenente a due famiglie di allevatori vallesani. Sono morte 97 pecore dal naso nero. Nel frattempo emerge che il numero di pecore uccise dai lupi è invece in diminuzione.

Un fulmine ha colpito un gregge di 180 pecore nella Valle di Binn, in Vallese. Gli animali stavano dormendo. I pastori hanno trovato al mattino più della metà degli animali morti, ammassati sull’alpeggio.

“L’episodio ha suscitato grande costernazione negli ambienti dell’allevamento”, scrive il Walliser Bote. La pecora dal naso nero del Vallese è infatti molto più di un semplice animale da reddito: è considerata un patrimonio culturale vivente del cantone, allevato con passione e nel rispetto della tradizione.

Dalla Svizzera romanda arriva oggi anche la notizia che l’aumento del numero di lupi non ha comportato un incremento degli attacchi al bestiame. Tuttavia, scrive 24heures, questa tendenza va interpretata con cautela. Sebbene il numero di animali da reddito uccisi dai lupi in Svizzera sia in diminuzione dal 2022, dopo anni di costante crescita, i dati relativi al 2025 sono ancora incompleti. L’Ufficio federale dell’ambiente attribuisce il calo a una migliore protezione delle greggi e a una regolazione più stringente della popolazione di lupi.

Nel 2023 e nel 2024 i lupi hanno ucciso circa 1’000 pecore all’anno. Attualmente in Svizzera sono registrate circa 440’000 pecore, mentre sono tra 200 e 250 i lupi distribuiti in 30 branchi, ai quali si aggiungono una decina di branchi transfrontalieri. Nell’ultima stagione di caccia sono stati abbattuti 77 lupi.

Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz