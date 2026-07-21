Oggi in Svizzera

Paula L. ha ripreso conoscenza nel cuore della notte. Qualcuno era nel suo letto. “Era come un sogno, era irreale. Poi ho capito che era sdraiato sopra di me”, testimonia Paula L. L’ex deputato del Gran Consiglio argoviese le avrebbe somministrato droghe per renderla incosciente più di 40 volte tra i suoi 14 e 15 anni e avrebbe abusato di lei per un totale di 40 ore. È inoltre accusato di aver aggredito sessualmente Iwona L., all’epoca compagna di lui e madre della giovane, nonché un’altra donna adulta.

Iwona L. lavorava anche come collaboratrice domestica per il politico. Dopo l’arresto di quest’ultimo, le due donne di origine polacca hanno presentato una richiesta di assistenza sociale al loro Comune di residenza. Quest’ultimo ha concesso loro il minimo indispensabile e le ha segnalate all’Ufficio cantonale della migrazione. Ora rischiano di essere espulse dal Paese.

Tale trattamento riservato alle vittime alimenta ora il dibattito politico. Il Partito socialista annuncia interventi parlamentari e ritiene che Paula e Iwona L. dovrebbero essere riconosciute come casi di rigore. Nell’UDC, invece, si parla di un caso isolato che non evidenzierebbe alcuna lacuna legislativa. “Questa vicenda non rivela una falla da colmare”, afferma la consigliera nazionale Barbara Steinemann.