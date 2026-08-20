Oggi in Svizzera

La situazione nel sistema d’asilo svizzero è più tranquilla rispetto al passato. Le cifre sono in calo. Tuttavia, la pressione sul ministro della giustizia Beat Jans rimane alta, anche a causa di richiedenti l’asilo che delinquono . Ora Jans si difende.

Un’inchiesta del Blick ha portato alla luce cifre scomode. Secondo una statistica federale, l’80% delle persone richiedenti asilo provenienti dai Paesi nordafricani commette reati nel corso della procedura. Scassinano auto, rubano nei negozi o s’introducono furtivamente nelle case. Le loro possibilità di ottenere asilo sono scarse, ma questi giovani uomini del Maghreb sono responsabili di gran parte dei reati commessi nell’intero settore dell’asilo.

Sulla NZZ, il ministro della giustizia Beat Jans prende ora posizione: “Il comportamento di una piccola minoranza di richiedenti danneggia il sistema e costituisce un abuso del diritto d’asilo”, afferma. Il suo Dipartimento sta affrontando i problemi. “Abbiamo introdotto l’accompagnamento individuale dei singoli casi e assicuriamo più rapidamente alla giustizia i criminali recidivi”, dichiara. Tuttavia, sono necessari adeguamenti legislativi per “poter togliere più velocemente dalla strada” questi delinquenti, aggiunge.

Jans fornisce anche informazioni sulla sua strategia. “Vogliamo rafforzare l’effetto deterrente”, afferma a proposito di una nuova procedura preliminare che intende istituire nel settore dell’asilo. “Chi non sarà in grado di motivare la propria domanda d’asilo e quindi non ha i requisiti per l’avvio della procedura, non avrà incentivo a venire in Svizzera”.