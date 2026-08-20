Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
quando i comandanti possono scegliere quando dimettersi, di solito lo fanno quando l'ultima tempesta è passata e la nave ha ripreso a navigare a pieno regime.
Oggi lo ha fatto uno dei miei capi: il presidente della SSR Jean-Michel Cina ha annunciato le sue dimissioni.
Cina saprà senz’altro che la prossima tempesta, prima o poi, arriverà. Gestirla, però, sarà compito della persona che gli succederà, la cui ricerca è ora in corso.
Un caro saluto dal Congresso delle svizzere e degli svizzeri all'estero a Brunnen, sul Lago dei Quattro Cantoni.
La situazione nel sistema d’asilo svizzero è più tranquilla rispetto al passato. Le cifre sono in calo. Tuttavia, la pressione sul ministro della giustizia Beat Jans rimane alta, anche a causa di richiedenti l’asilo che delinquono. Ora Jans si difende.
Un’inchiesta del Blick ha portato alla luce cifre scomode. Secondo una statistica federale, l’80% delle persone richiedenti asilo provenienti dai Paesi nordafricani commette reati nel corso della procedura. Scassinano auto, rubano nei negozi o s’introducono furtivamente nelle case. Le loro possibilità di ottenere asilo sono scarse, ma questi giovani uomini del Maghreb sono responsabili di gran parte dei reati commessi nell’intero settore dell’asilo.
Sulla NZZ, il ministro della giustizia Beat Jans prende ora posizione: “Il comportamento di una piccola minoranza di richiedenti danneggia il sistema e costituisce un abuso del diritto d’asilo”, afferma. Il suo Dipartimento sta affrontando i problemi. “Abbiamo introdotto l’accompagnamento individuale dei singoli casi e assicuriamo più rapidamente alla giustizia i criminali recidivi”, dichiara. Tuttavia, sono necessari adeguamenti legislativi per “poter togliere più velocemente dalla strada” questi delinquenti, aggiunge.
Jans fornisce anche informazioni sulla sua strategia. “Vogliamo rafforzare l’effetto deterrente”, afferma a proposito di una nuova procedura preliminare che intende istituire nel settore dell’asilo. “Chi non sarà in grado di motivare la propria domanda d’asilo e quindi non ha i requisiti per l’avvio della procedura, non avrà incentivo a venire in Svizzera”.
Jean-Michel Cina ha annunciato le sue dimissioni da presidente della SSR. È stato a capo dell’azienda per quasi dieci anni. La successione dovrà essere definita entro la primavera del 2027.
Il momento delle dimissioni è stato scelto deliberatamente, comunica la Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che è anche la casa madre di Swissinfo. Il cambio al vertice avviene in un momento in cui il progetto “Enavant” entra nella fase di attuazione e la nuova direzione ha già iniziato a lavorare. “È quindi giunto il momento di affidare a una nuova persona la presidenza del Consiglio di amministrazione della SSR”, ha scritto Cina.
Con l’obiettivo di diventare un’azienda mediatica “più digitale, snella e agile”, la SSR sta attualmente mettendo in atto un vasto programma di risparmi, poiché il Consiglio federale ha ridotto il canone da 335 a 300 franchi per economia domestica all’anno. Il programma prevede una riduzione del personale di 900 posti di lavoro entro il 2029.
Durante la presidenza di Cina si sono tenute due votazioni popolari federali sul futuro della SSR. Nel 2018, l’elettorato ha respinto l’iniziativa “No Billag” con circa il 72% di voti contrari. La cosiddetta “iniziativa per il dimezzamento del canone” è fallita nella primavera del 2026 con circa il 62% di no.
Quest’estate ha rappresentato una sfida per la Svizzera. Di conseguenza, il clima è tornato nell’agenda politica. Ora il presidente della Confederazione Guy Parmelin si esprime in merito. E parla di uno shock.
Ancora una volta, il presidente della Confederazione si trova a fare i conti con condizioni meteorologiche estreme. In un’intervista a SRF, Parmelin sottolinea: “Ora sono presidente in un anno con ondate di caldo e siccità estreme. Nel mio ultimo anno di presidenza, il 2021, c’erano state le alluvioni”.
Quest’estate il mondo dell’agricoltura lotta contro la siccità e la carenza di foraggio. Nelle città, la popolazione soffre temperature record. Il presidente della Confederazione e ministro dell’agricoltura Parmelin si difende però dall’accusa che il Consiglio federale abbia sottovalutato il cambiamento climatico. “Sapevamo della suaesistenza. E naturalmente dobbiamo prepararci a futuri periodi di siccità, che saranno ancora più frequenti”, afferma.
Il vodese Parmelin fa riferimento alla sua professione di viticoltore e ricorda le misure di irrigazione adottate anni fa nel suo cantone di origine. “Credo che lo shock causato dall’attuale siccità porterà a un aumento delle proposte di progetti d’irrigazione e di accumulo idrico“, dichiara.
Un ex giovane politico dell’UDC (Unione democratica di centro, destra conservatrice) è emigrato a Cuba oltre 20 anni fa. Ora è tornato in Svizzera con la sua famiglia. La crisi cubana lo ha spinto a prendere la decisione.
All’inizio degli anni 2000, Mark Kuster era considerato un grande talento dell’UDC. Tanto più grande fu la sorpresa di conoscenti e media quando, nel 2003, l’allora presidente dei Giovani UDC cambiò vita ed emigrò a Cuba. Si era innamorato del Paese durante una vacanza. Una volta giunto nell’isola caraibica, ha fondato un’organizzazione umanitaria per l’infanzia e ha messo su famiglia.
Ora è di nuovo a Winterthur, dove il Tages-Anzeiger lo ha incontrato per un ritratto. Kuster parla di condizioni di vita insostenibili a Cuba, peggiorate drasticamente dopo l’inasprimento delle sanzioni statunitensi. Un’altra motivazione: “Anche la qualità del sistema educativo è notevolmente diminuita. Come padre, è un motivo fondamentale per consentire ai miei figli di svolgere un apprendistato in Svizzera”.
Kuster, tuttavia, non intende stabilirsi definitivamente nella Confederazione. Continua a dirigere a distanza la sua ONG e sogna di tornare a Cuba una volta superata la crisi, “a patto che mia moglie e i miei figli saranno d’accordo”.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
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