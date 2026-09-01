Oggi in Svizzera

Dopo il violento temporale di venerdì scorso, le assicurazioni iniziano a fare i conti. Il maltempo ha causato danni per milioni di franchi in ampie zone della Svizzera. Migliaia di automobili, abitazioni e altri edifici sono stati danneggiati.

Le assicurazioni stanno ricevendo decine di migliaia di denunce di sinistro, mentre le aziende che si occupano delle riparazioni sono sommerse di ordini. L’entità complessiva dei danni non è ancora nota. Diversi assicuratori registrano un numero insolitamente elevato di segnalazioni. Per accelerare le verifiche, hanno allestito speciali centri drive-in per i danni da grandine. Anche le assicurazioni immobiliari sono fortemente sollecitate.

La grandine ha colpito con particolare violenza la Svizzera nord-orientale. Parabrezza e specchietti delle automobili sono andati in frantumi, le carrozzerie ricoperte di ammaccature. Per molti proprietari di veicoli questo significa lunghe attese per la perizia e la riparazione. Per i veicoli gravemente danneggiati si pone inoltre la questione della perdita totale.

Secondo l’Associazione svizzera d’assicurazioni ASA, il temporale è stato un evento eccezionale, ma non di portata storica. Gli elevati importi dei danni sarebbero piuttosto anche una conseguenza dell’aumento della prosperità: poiché oggi le abitazioni e i veicoli hanno un valore maggiore, i danni causati da un violento temporale risultano di conseguenza più elevati.

Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz