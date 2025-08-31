The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Conclusa Festa federale di lotta a Mollis (GL), il re è grigionese

La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri (ESAF) 2025 si è conclusa oggi a Mollis (GL) con l'incoronazione del nuovo re, il 30enne grigionese Armon Orlik. La manifestazione, che si tiene ogni tre anni, ha riunito 56'500 spettatori nella grande arena, un'affluenza record.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tre lottatori della Svizzera orientale erano a pari merito prima della finale, il titolo è stato assegnato a Orlik per un soffio, per la gioia del pubblico che ha applaudito il nuovo re della lotta.

Gli spettatori che non hanno trovato posto nell’arena si sono radunati negli innumerevoli Public viewing. L’evento si è svolto nel complesso senza intoppi.

La polizia glaronese ha tracciato a Keystone-ATS un primo bilancio positivo, a parte l’incidente mortale di un tifoso di 33 anni venerdì sera. Da giovedì sera a domenica a mezzogiorno è dovuta intervenire circa 80 volte, per lo più per casi di ubriachezza e alcuni furti. Bisogna considerare che fino a domenica mattina si stima che si siano recate a Mollis per il grande evento almeno 200’000 persone.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR