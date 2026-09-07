Confederazione vuole mantenere aree Thun per esercito e difesa

Keystone-SDA

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La Confederazione non vuole cedere nessuna delle sue aree nel polo di sviluppo economico di Thun Nord per usi esclusivamente civili. Il terreno dell'attuale piazza d'armi dovrà continuare a essere utilizzato per l'esercito e per le industrie rilevanti per la difesa.

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(Keystone-ATS) Lo ha indicato oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il Consiglio federale intende “rafforzare con determinazione la capacità di difesa della Svizzera”. A tal fine, le infrastrutture e le aree militari necessarie devono essere protette, viene precisato. Rappresentanti dell’esercito hanno informato la città di Thun (BE) di questi piani lo scorso agosto.

Secondo il DDPS, la piazza d’armi di Thun è di fondamentale importanza per l’istruzione militare e la logistica. In futuro, nell’area dovrebbe sorgere un “Defence Cluster” e potrebbero insediarvisi partner dell’industria e della ricerca nei settori della robotica, della cibersicurezza o dei droni, si legge ancora nel comunicato.

Il DDPS e la città di Thun hanno avviato un dialogo sullo sviluppo a lungo termine dell’area. Nei prossimi 12-24 mesi dovranno svolgersi colloqui per integrare nella pianificazione gli interessi della città e di altri attori coinvolti. Dovranno essere considerate anche le opportunità per il tessuto economico locale.