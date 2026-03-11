The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Consiglio Sicurezza Onu condanna attacchi Iran contro Paesi Golfo

Keystone-SDA

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione proposta dal Bahrein che "condanna con la massima fermezza i gravi attacchi dell'Iran contro i territori di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ha chiesto l’immediata cessazione di tali attacchi e stabilisce che costituiscono una violazione del diritto internazionale e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”. Il testo – approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) – ha avuto 135 co-sponsor tra cui gli Usa.

La risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza Onu ribadisce “il fermo sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza politica di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, e condanna gli attacchi ad aree residenziali e obiettivi civili”. Il testo invita poi l’Iran a rispettare pienamente i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale. E infine condanna qualsiasi azione o minaccia da parte di Teheran volta a chiudere, ostacolare o altrimenti interferire con la navigazione internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR