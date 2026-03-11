Consiglio Sicurezza Onu condanna attacchi Iran contro Paesi Golfo

Keystone-SDA

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione proposta dal Bahrein che "condanna con la massima fermezza i gravi attacchi dell'Iran contro i territori di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania.

(Keystone-ATS) Ha chiesto l’immediata cessazione di tali attacchi e stabilisce che costituiscono una violazione del diritto internazionale e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”. Il testo – approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) – ha avuto 135 co-sponsor tra cui gli Usa.

La risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza Onu ribadisce “il fermo sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza politica di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, e condanna gli attacchi ad aree residenziali e obiettivi civili”. Il testo invita poi l’Iran a rispettare pienamente i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale. E infine condanna qualsiasi azione o minaccia da parte di Teheran volta a chiudere, ostacolare o altrimenti interferire con la navigazione internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz.