Coop cambia il direttore di Interdiscount con effetto immediato

Keystone-SDA

Condividi

Coop sostituisce il direttore di Interdiscount: Pierre Wenger, attuale responsabile della catena di negozi di elettronica di consumo controllata dal grande distributore, lascerà l'azienda alla fine del mese.

2 minuti

(Keystone-ATS) Suo successore è Constantin Hilt, capo progetto omnichannel (marketing in tutti i canali, fisici e digitali) del gruppo: assumerà l’incarico con effetto immediato a partire da domani, sabato.

Wenger si ritira “di comune accordo”, dopo oltre 25 anni presso il gruppo e 16 anni di guida di Interdiscount, indica oggi Coop. “Ha gestito con successo l’azienda attraverso i profondi cambiamenti che hanno coinvolto il commercio elettronico”, si legge in un comunicato.

Negli ultimi tre anni Interdiscount ha acquisito costantemente quote di mercato e migliorato ulteriormente la propria redditività: con investimenti significativi nella logistica, nella tecnologia e nell’organizzazione sono state poste importanti basi per il futuro sviluppo dell’azienda. “Coop ringrazia di cuore Pierre Wenger per lo straordinario impegno, la lealtà dimostrata e la proficua gestione di Interdiscount e gli augura ogni bene e tanto successo per il futuro”, afferma Daniel Hintermann, capo della direzione Trading, citato nella nota.

Da parte sua Hilt è entrato nel gruppo Coop 18 anni or sono, assumendo diverse funzioni specialistiche e dirigenziali. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2018, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità fino a quest’anno, quando è tornato in Coop. “Ho molta fiducia nelle sue capacità e gli auguro tanto successo e tanta soddisfazione nella sua funzione”, commenta Hintermann.

Interdiscount è nata nel 1970 dalla fusione di sei aziende. Nel 1996 è stata rilevata da Coop. Oggi Interdiscount opera come una divisione non autonoma dal punto di vista giuridico all’interno del gruppo Coop, pur presentandosi sul mercato come un marchio indipendente. Ha circa 170 punti vendita in Svizzera, fra cui otto in Ticino e cinque nei Grigioni.