Corea del Sud, “misure graduali contro alleanza Mosca-Pyongyang”

(Keystone-ATS) La Corea del Sud ha espresso il netto proposito di adottare “misure graduali” in risposta al livello di cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca, esortando la Corea del Nord a ritirare “immediatamente” le truppe mandate in Russia.

Il Consiglio di sicurezza nazionale riunitosi a Seul, secondo il resoconto della Yonhap, ha valutato come una “significativa minaccia alla sicurezza” sia per la Corea del Sud sia per la comunità internazionale la mossa di inviare circa 12’000 militari a sostegno della Russia nella sua guerra all’Ucraina, con circa 1’500 soldati già schierati a Vladivostok, secondo le stime dell’intelligence del Sud.

È una “palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che proibiscono la cooperazione militare con la Corea del Nord. Il governo chiede il ritiro immediato delle truppe nordcoreane”, ha affermato il vice consigliere per la sicurezza nazionale Kim Tae-hyo in una conferenza stampa.

“Se la cooperazione militare illegale tra Corea del Nord e Russia dovesse continuare, Seul non resterà a guardare, ma risponderà con fermezza in stretta collaborazione con la comunità internazionale”, ha aggiunto Kim, mettendo in guardia da “misure graduali” in risposta al livello dei legami militari che matureranno.

Tra i possibili scenari di risposta c’è l’invio di armi per la difesa e l’attacco, ha anticipato un alto funzionario presidenziale citato dalla Yonhap.

A giugno, la Corea del Sud ha indicato la possibilità di fornire armi all’Ucraina dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin avevano firmato l’accordo che impegna le parti alla difesa reciproca.

Tuttavia, Seul ha finora mantenuto la sua posizione di fornire all’Ucraina solo aiuti umanitari, malgrado il ministero della difesa abbia annunciato in conferenza stampa che esaminerà le misure relative alle possibili consegne di armi letali a Kiev.

Tra le altre opzioni allo studio, Seul potrebbe inviare ufficiali dell’intelligence ed esperti nordcoreani in Ucraina per condurre interrogatori e fornire servizi di traduzione se i soldati nordcoreani dovessero essere catturati, oltre a dare informazioni sulle tattiche militari, la dottrina e le operazioni del Nord.

“Solo voci infondate”

Intanto la Corea del Nord ha liquidato come “voci infondate” le accuse di Seul e Kiev sull’invio di suoi soldati a combattere al fianco della Russia nella guerra contro l’Ucraina, sostenendo che le sue relazioni con Mosca sono “legittime e cooperative”.

Nel primo commento pubblico di Pyongyang da quando è emersa la vicenda, un rappresentante nordcoreano all’ONU ha affermato che, “per quanto riguarda la cosiddetta cooperazione militare con la Russia, la mia delegazione non sente il bisogno di commentare tali voci stereotipate e infondate volte a diffamare l’immagine del paese e a minare le legittime, amichevoli e cooperative relazioni tra due stati sovrani”.

Il funzionario, citato dalla Yonhap, ha espresso i commenti durante una sessione tenuta ieri del Primo comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul disarmo e la sicurezza internazionale.