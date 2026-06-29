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Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Fed

Keystone-SDA

La Corte Suprema degli Stati Uniti consente alla governatrice della Federal Reserve Lisa Cook di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Corte Suprema ha respinto la richiesta di Trump di rimuovere immediatamente dall’incarico Lisa Cook, governatrice Fed, in una causa che ha messo alla prova l’indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca.

Con una decisione presa a maggioranza di 5 voti contro 4, i saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.

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